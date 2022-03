La Repubblica: "L'Inter ha ottenuto l'ennesima conferma di essere forte anche in Europa"

La Repubblica, all'indomani del successo per 1-0 dell'Inter ad Anfield contro il Liverpool, analizza la partita. Il quotidiano evidenzia come i nerazzurri abbiano ottenuto l'ennesima conferma di essere forti anche in Europa, con il centrocampo a tratti in controllo, con gli esterni che non si sono mai arresi allo strapotere in fascia dei Reds, con Skriniar e Bastoni in grado di gestire Mané e Salah: l'Inter torna in Italia con una carica di energia preziosa per la corsa scudetto.