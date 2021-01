La Stampa: "CR7 infiocchetta una vittoria sofferta, con l'Inter servirà altro"

L'edizione odierna de La Stampa si sofferma sulla vittoria della Juventus, titolando: "CR7 infiocchetta una vittoria sofferta, con l'Inter servirà altro". Terza vittoria di fila per i bianconeri, una primizia in questo campionato bislacco. Permette alla Juventus di tenere il passo del Milan e rosicchiare due punti a Inter e Roma. Non si deduca però l'anelata continuità, San Siro sembra lontana anni luce: in superiorità numerica per più di un tempo, in vantaggio con l'ottimo Danilo, i bianconeri si lasciano agguantare da Defrel e domano il Sassuolo soltanto a 8' dalla fine. Il gol di Ronaldo a tempo scaduto maschera le difficoltà dietro la vittoria e riscatta la sua prestazione incolore.

A Pirlo va riconosciuta l'attenuante della sfortuna, considerate le indisponibilità ed i due infortuni a gara in corso. Ronaldo infiocchetta una vittoria sofferta, adesso sotto con l'Inter, quando servirà tutta un'altra prestazione.