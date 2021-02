La Stampa: "Il sorpasso di San Valentino lo firma San Romelu. Inter sola al comando"

"Il sorpasso di San Valentino lo firma San Romelu. Inter sola al comando", titola stamane La Stampa. Il sorpasso di San Valentino lo firma a San Siro il ritorno di San Romelu. Una doppietta rifilata alla Lazio, mai bucata in precedenza, poi l'assist per Lautaro Martinez. E l'Inter torna sola al comando, con un derby alle porte, decisivo per lo scudetto come non accadeva da anni. Inter che si conferma capace di reagire: dopo l'eliminazione dalla Champions erano arrivate cinque vittorie in fila, ora a cinque giorni dalla semifinale di Coppa Italia, la vetta della classifica.