La Stampa: "Italia, il numero 9 ancora non c'è. A Sofia tocca a Belotti"

La Stampa in edicola oggi si occupa della questione centravanti che riguarda la nazionale. "Italia, il numero 9 ancora non c'è. A Sofia tocca a Belotti" scrive il quotidiano. A Parma contro l'Irlanda del Nord è toccato a Ciro Immobile, domani a Sofia contro la Bulgaria toccherà al Gallo Belotti. Amiri e rivali, i due centravanti arriveranno alla vigilia degli Europei in attesa di conoscere l'eventuale gerarchia. Al momento, l'unica possibile alternativa, appare Moise Kean. Senza dimenticare la sorpresa Scamacca o Ciccio Caputo, tornato a casa per un problema fisico.