La Stampa: "Juve, altro calo di tensione e fatica extra in vista del big match contro l'Inter"

La Juve guadagna l'accesso agli ottavi dopo aver faticato non poco contro un Genoa mai domo: "La Juventus - si legge oggi su La Stampa - pensava di aver liquidato il Genoa con 23 minuti di rara intensità e perfezione, stampando un 2-0 che sembrava trasformare la sfida in un allenamento buono per il Derby d'Italia, ma ancora una volta la squadra di Pirlo ha pagato un pericoloso calo di tensione che l'ha costretta a spingere la contesa nel cuore della gelida notte torinese". I bianconeri devono dunque interrogarsi sul doppio spreco di ieri, di gol e di energie. In campo anche il jolly Ronaldo, ma alla fine del primo tempo supplementare è stato il debuttante Rafia ad evitare guai peggiori: "Chissà se anche Pirlo tirerà fuori il 'fiuuu' di allegriana memoria", chiosa il quotidiano.