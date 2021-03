La Stampa: "Juve, chi ha costruito la squadra ha gravi responsabilità. Pirlo in discussione"

Juve, chi ha costruito la squadra ha gravi responsabilità. Pirlo in discussione" è il commento de La Stampa oggi in edicola sulla cocente eliminazione della Juve in Champions. Chiesa travestito da Ronaldo non è bastato ai bianconeri. E non è bastata nemmeno un'ora di gioco in superiorità numerica per avere la meglio sul Porto. Fuori dalla Champions, al secondo anno di fila agli ottavi: un danno immane economico e sportivo. Chi ha costruito la squadra ha gravi responsabilità. E anche Pirlo è in discussione. "Complimenti, soprattutto, a chi ha imposto questa rivoluzione estetica che ha portato allo sfascio" la chiosa del quotidiano.