La Stampa: "Lazio-Torino è la partita dell'orgoglio. Granata salvi con un punto"

vedi letture

"Lazio-Torino è la partita dell'orgoglio. Granata salvi con un punto", titola oggi La Stampa, a proposito del recupero che andrà in scena questa sera. Dopo avere preso per mano i suoi ragazzi ed averli condotti all'ultimo km, Nicola pare incapace di gestire l'emotività dei suoi ragazzi. Ma non va meglio in casa Lazio, che vuole chiudere senza ulteriori macchie sul finale di stagione. Se i granata non perderanno all'Olimpico saranno salvi, altrimenti saranno guai. Perché poi domenica sera sarà un vero e proprio spareggio per restare in Serie A, con il Benevento. Ma è anche la sfida tra Cairo e Lotito, due presidenti mai stati amici. Per il Torino il terzo match point: arrivare al quarto vorrebbe dire rischiare il tutto per tutto.