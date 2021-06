La Stampa: "Locatelli con la testa all'Europeo e un futuro alla Juventus"

vedi letture

"Ognuno ha la sua personalità ed ambizione" risponde Manuel Locatelli a chi gli chiede se non sia un'eresia pensare di passare la carriera lontano dalle grandi piazze. Come scrive La Stampa, il centrocampista vuole andare in una di esse in particolare: "Ho già parlato con la mia società, sanno come la penso, ma la testa è all'Europeo". Così il futuro alla Juventus diventa sempre più concreto, sebbene oggi sia un tabù fermarsi a riflettere sul domani.