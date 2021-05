La Stampa: "Ronaldo mai fuori dal podio. Altro motivo per spingere la Juve in Champions"

Ronaldo vuole centrare la qualificazione in Champions con la Juve. In carriera ha sempre giocato la Champions e soprattutto non è mai arrivato fuori dal podio in campionato. I bianconeri si aggrappano ancora una volta a lui per salvare l'onore e soprattutto 50 milioni di ricavi. Ci sarà tempo per i bilanci, e al netto dei rumors, ora per CR7 e la Juventus conta solo tagliare il traguardo minimo. A riportarlo è La Stampa.