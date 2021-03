La Stampa: "Torino, in attesa dei tamponi Nicola si ritrova verso l'Inter senza difesa"

vedi letture

"Torino, in attesa dei tamponi Nicola si ritrova verso l'Inter senza difesa", si legge nella sezione sportiva de La Stampa. La brusca frenata di Crotone ha mandato segnali inequivocabili: una difesa non vale l'altra. A Crotone sono scesi in campo i disponibili, con le scelte che sono state fatte dal Covid e non da Nicola. E sullo sfondo c'è l'Inter: Bremer e Nkoulou aspettano i tamponi di oggi per capire se potranno essere del match. E così fanno anche Belotti e Singo, in attesa di capire se poi Belotti e Sanabria potranno coesistere.