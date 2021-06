La Verità in taglio alto: "L'Italia resta in piedi e mette sotto l'Austria"

vedi letture

Si soffre per 120', è vero, ma alla fine si vola ai quarti di finale di Euro 2020. Non è stata la miglior prestazione dell'Italia, anzi, eppure dopo i supplementari tutto il cuore azzurro viene fuori e l'Austria è messa al tappeto. Anche La Verità oggi in edicola titola sulla Nazionale in taglio alto: "L'Italia resta in piedi e mette sotto l'Austria".