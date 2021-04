QN: "Chi trova un'amico trova un tesoro. Pirlo si salva (ancora) contro Gattuso"

Il QN nell'edizione odierna dedica uno spazio ai bianconeri con il titolo seguente: "Chi trova un'amico trova un tesoro. Pirlo si salva (ancora) contro Gattuso". Come in Supercoppa batte il Napoli e riprende fiato, adesso una bella fetta di Champions è nelle sue mani. I bookmakers spingono per Zidane e Allegri, ma la vittoria per 2-1 con i partenopei rafforza la posizione di Pirlo al momento ed anche il tempo gioca a suo favore visto che mancano 9 partite e la finale di Coppa Italia per far ricredere Agnelli.