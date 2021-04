QN: "Ibra e l'accusa di aver ucciso un leone. La PETA: 'Miserabile codardo'"

"Ibra e l'accusa di aver ucciso un leone. La PETA: 'Miserabile codardo'" scrive QN in edicola oggi. Grandi polemiche in Svezia per un episodio che risalirebbe addirittura al 2011 e tirato fuori dall'Expressen. Ibra, un anno dopo aver ottenuto una licenza di caccia, avrebbe sparato a un leone in Sudafrica e avrebbe importanti in Svezia cranio, mascella e pelle per metterle in bella mostra nella sua residenza di Malmoe. In Sudafrica la caccia al leone è consentita ma è arrivato l'attacco della PETA, l'associazione svedese degli animalisti: "A Ibra piace definirsi un leone ma il suo piacere nell'uccidere leoni e altri animali dimostra che è un miserabile codardo e asseconda le sue tendenze violente".