QS: "Pronti, via. l’Italia parte sparata, 3-0 ai turchi. Azzurri padroni al debutto"

vedi letture

Forte, sicura e convinta dei propri mezzi e col pieno di personalità, scrive il QS, in riferimento all'Italia vista ieri sera nella vittoria schiacciante contro la Turchia. Il modo paziente ma altrettanto spietato con cui la Nazionale ha battuto la Turchia è prerogativa tipica delle squadre che pensano in grande e lo traducono in gloria. Un'altra cosa da sottolineare è la consapevolezza e la tranquillità con cui gli azzurri cercano il fraseggio, spazi e tocchi per trovare il punto di svolta. Nel giro di venti minuti l'Europeo azzurro è diventato miele. Prima l'autorete di Demiral, poi Immobile e infine cala il tris Lorenzo Insigne.