Repubblica: "Il calcio italiano è il teatro di scontro per il futuro della fibra in Italia"

Il pallone finisce sui cellulare e i tablet. Così scrive La Repubblica in edicola oggi commentando la decisione di affidare tutte le partite del campionato italiano a Dazn. Una nuova dimensione per il calcio italiano, che lo porta nell'universo delle app, dei contenuti on demand e interattivi. E soprattutto che chiude l'era di Sky come distributore unico delle immagini della Serie A, a favore dell'asse tra Dazn e Tim. Senza l'appoggio di Tim sarebbe stato impossibile arrivare al traguardo, il quale garantisce quella "digitalizzazione del Paese" tramite la propria banda larga. Cambierà anche il modo di seguire il calcio: Sky aveva puntato sull'informazione continua, mentre la tv streaming punterà sull'intrattenimento. Il calcio italiano è diventato il teatro di scontro per il futuro della fibra in Italia. Sky aveva lanciato la sfida con la sua rete Sky WiFi, Tim ha risposto contribuendo a strapparle gli abbonati appassionati di calcio, che per continuare a vedere la Serie A saranno invogliati a passare a Tim Vision. che distribuirà l'app di Dazn.