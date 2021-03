Repubblica: "Lazio, il rinnovo di Inzaghi torna in discussione. La gestione della rosa irrita Lotito"

In casa Lazio ci si interroga sul futuro di Simone Inzaghi. Fino a qualche settimana fa il rinnovo sembrava scontato, ma oggi - secondo La Repubblica - non lo è più. L'impressione, riferisce il quotidiano, è che il ciclo di cinque anni, nei quali il tecnico è riuscito a raccogliere tre trofei, stia volgendo al termine. A Lotito non è piaciuta la gestione della rosa da parte del suo allenatore: Inzaghi sarebbe infatti reo di aver fatto giocare sempre gli stessi, soprattutto nel periodo interessato anche dalla supersfida di Champions con il Bayern. Con le sue scelte, il tecnico biancoceleste ha dimostrato di non fidarsi delle seconde linee, di ritenerle di livello troppo inferiore ai titolari. Futuro incerto, dunque: l'appuntamento tra Lotito e Inzaghi, previsto durante la sosta per le nazionali, avrà in questo senso grande importanza.