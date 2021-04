Tutto cambia perché nulla cambi: a Bari inizia l'Auteri-bis. Le aperture dei quotidiani

Tutto cambia perché nulla cambi, questa una citazione del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa che, in soldoni, vuol far capire come un cambiamento esteriore non porti a un cambiamento effettivo, mentre interiormente qualcosa può modificarsi anche se all'apparenza tutto rimane come è.

Vedremo a breve se sarà il caso del Bari, dove inizia la seconda gestione di Gaetano Auteri, richiamato in panchina dopo l'esonero di Massimo Carrera, che aveva rimpiazzato il mister lo scorso 9 febbraio: ma solo una promozione in B, potrà salvare un'altra scellerata annata della formazione biancorossa, dove - come lo scorso anno - ai proclami sono susseguiti pochi fatti.

"Svolta al Bari: torna Auteri dopo l’addio a Carrera", così La Gazzetta dello Sport, che ha poi aggiunto: "Gaetano Auteri ha diretto l’allenamento della sua avventura-bis con il Bari. Il tecnico siciliano, subentrato a Massimo Carrera, è stato richiamato alla guida di una squadra per la quinta volta nel corso della sua carriera. A Bari lo hanno seguito il vice Loreno Cassia e il preparatore dei portieri Sebastiano Aprile. Auteri ha due partite a disposizione (Turris fuori e Bisceglie in casa), per cercare di riconquistare il terzo posto occupato da una sua ex, il Catanzaro, che ha un punto in più e una gara in meno".

Tuttosport invece: "Al Bari incomincia l'Auteri-bis". Nel dettaglio: "Nel girone C sono finora undici (su 19) le squadre che hanno cambiato in corsa l’allenatore; l’ultima in ordine cronologico è stato il Bari. Come un fulmine a ciel sereno domenica sera, al termine della gara casalinga pareggiata con il Palermo, è giunto il ben servito a Massimo Carrera da parte del patron della Filmauro, Aurelio De Laurentiis , lo stesso che lo aveva scelto 70 giorni fa per sostituire Gaetano Auteri. La decisione ha sorpreso non solo i tifosi ma anche lo stesso Carrera, il quale sarebbe rimasto molto male poiché – avrebbe riferito ai suoi collaboratori – in questa impresa ci aveva messo «anima e cuore». [...] Per sostituire l’ex tecnico lombardo, la società ha richiamato Auteri, il quale ha dato subito la propria disponibilità, essendo legato al Bari fino a giugno 2022".

Sulla stampa locale, ecco La Repubblica - ed. Bari: "Auteri riprende il Bari e Antenucci torna al centro dell’attacco". "Nelle mani di Auteri. Strano vederlo varcare nuovamente la porta dello spogliatoio biancorosso, ma il meno sorpreso di tutti è apparso proprio il diretto interessato, visto che con quella di Bari sono cinque le volte in carriera nelle quali viene esonerato e poi richiamato. Con l’esperienza che si ritrova, sa che fa parte del gioco. E la sua storia professionale gli ha insegnato che chi ha preso il suo posto, solitamente ha fatto peggio di lui. È accaduto anche a Massimo Carrera, che pure era partito fortissimo, con quei dieci punti nelle prima quattro partite che lasciavano presagire ben altro. Poi il crollo, inesorabile, e la richiamata del tecnico di Floridia, che ha la possibilità di consumare la sua rivincita", la chiosa.

"Maita, Antenucci e Marras Auteri si affida al (suo) Bari", così invece il Corriere del Mezzogiorno - ed. Puglia, che aggiunge: "I Nel giorno in cui il Napoli di Aurelio De Laurentiis viene accostato alla Superlega, il Bari di Luigi riparte da Auteri. La società biancorossa, tutt’altro che spettatrice disinteressata alla faccenda che sta facendo parlare il mondo del calcio, ha infatti riaffidato la guida tecnica della squadra a colui che l’aveva detenuta fino a gennaio. Auteri è arrivato allo stadio dopo le 13.30. Una volta effettuato il tampone assieme al gruppo (tutti negativi), ha parlato ai giocatori".