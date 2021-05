TuttoNapoli: "Pes, Burlon, Amazon e il sogno Armani. Sicuri che ADL voglia ridimensionarsi?"

"Pes, Burlon, Amazon e il sogno Armani: sicuri che ADL voglia ridimensionare il Napoli?". E' questo il titolo che TuttoNapoli.net dedica alle ultime iniziative che Aurelio De Laurentiis sta spingendo per il suo Napoli. Dalla partnership con Konami a quella con Marcelo Burlon e Amazon, fino ad arrivare al sogno di autoprodursi le maglie attraverso gli stilisti di Armani.

Il portale azzurro entra nel dettaglio: "Eppure, anche nel corso di questa stagione, lo hanno scritto tantissime volte: ridimensionamento. Poi scopri che il Napoli sigla accordi con multinazionali planetarie, che dal prossimo anno si allenerà al Konami Center nell'ambito di un accordo prestigioso col colosso videoludico Pes, che la maglia firmata Burlon è stata un successo con pochi precedenti nelle prime settimane di vendita.

[...] Non solo. Per la prossima stagione il patron del Napoli valuta la possibilità di auto-produrre le divise di gioco, magari provando a convincere Armani a firmarne il design e affidando al cannibale Amazon la distribuzione. Insomma, mentre qualcuno sembra quasi auspicarsi un passo indietro di uno dei pochi club al mondo a non avere debiti (forse qualcuno l'ha dimenticato), la società prosegue dritta per la propria strada".