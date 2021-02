Tuttosport: "A secco da tre gare, la Juventus si affida alla fame di CR7"

"A secco da tre gare, la Juventus si affida alla fame di CR7", titola stamane Tuttosport. Andrea Pirlo non ha un reparto in cui non ci sia un problema fisico: una condizione ormai compagna di viaggio in questa stagione. Logico quindi fare, settimanalmente, la conta dei disponibili. E in attacco per questa sera Pirlo trova il solo Cristiano Ronaldo arruolabile al 100%: Kulusevski è stato debilitato da un raffreddore, Morata ha avuto un fastidioso virus intestinale e Dybala rischia di trasformarsi in un misterioso caso nel rosario juventino. Una situazione che finisce per porre tutto, o quasi, sulle spalle di Ronaldo, che deve recuperare quella confidenza con il gol persa negli ultimi tre impegni ufficiali: è passato un anno da un digiuno più lungo, che arrivò a quota quattro giornate.