Tuttosport: "Alibaba il cavaliere bianco che salva Suning dalle difficoltà finanziarie"

vedi letture

Come scrive Tuttosport, Alibaba potrebbe essere il "cavaliere bianco" che salva Suning dalle difficoltà finanziarie in quanto potrebbe rilevarne il controllo. I rapporti vanno avanti dal 2015, da quando il colosso dell'e-commerce ha acquistato per 4,6 miliardi di dollari il 20% delle azioni della multinazionale di Nanchino. L'Inter a fine maggio ha dovuto ricorrere al sostegno del fondo californiano Oaktree Capital. Suning ha diffuso una nota in Cina per spiegare che avrebbe reagito con estrema decisione alle voci sulla necessità di alzare bandiera bianca e passare la mano ad Alibaba, ma questi movimenti potrebbero avvicinare il club azzurro al figante planetario da 572 miliardi di capitalizzazione di Borsa.