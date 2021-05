Tuttosport: "Allegri freme per tornare in panchina. Juve o Inter, lo prende chi si muove prima"

"Allegri freme per tornare in panchina. Juve o Inter, lo prende chi si muove prima", titola stamane Tuttosport. Andrea Pirlo nutre ancora qualche speranza di essere confermato, nonostante Massimiliano Allegri sia pronto. Il tecnico toscano sta per tornare su una panchina, e da ieri quella bianconera è quella più probabile. Ma attenzione all'Inter, con Conte sempre meno sicuro di rimanere e Marotta che ritiene Allegri una garanzia assoluta. Così per Juve e Inter c'è la possibilità di restare con i tecnici attuali, ma anche la possibilità di andare su Max Allegri: chi si muoverà per primo? Oggi l'appuntamento è alla partita del cuore, dove ci saranno tutti: Elkann, Agnelli, Pirlo e Allegri. La dirigenza bianconera finora ha sempre confermato Andrea Pirlo, ma diversi dubbi sono sorti da febbraio in poi e non sono le partite con Atalanta e Bologna a fare cambiare idea ai bianconeri: bisogna solo attendere per capire quali siano queste idee.