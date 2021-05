Tuttosport: "Conte deve fare i conti con i conti ma ha tanti motivi per restare all'Inter"

Tuttosport sottolinea che una volta ammainati i festoni, Antonio Conte dovrà fare i conti con gli input arrivati da Nanchino e cioè la necessità di abbassare il passivo di bilancio con cessioni prima del 30 giugno a cui seguirà dal mese di luglio un mercato in regime di autofinanziamento e tagli importanti a un monte ingaggi divenuto insostenibile. Il tecnico probabilmente cercherà di capire se il piano di emergenza sia contingente all'incertezza relativa alla ricerca del nuovo partner o se non avrà, a prescindere, possibilità di deroghe. Certo è che Conte vorrà che siano ben chiari gli obiettivi e il fatto che si sia già cominciato a parlare di "seconda stella" non aiuta, considerato che la squadra per competere andrà rinforzata con almeno quattro acquisti.