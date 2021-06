Tuttosport: "Da Gabriel Jesus a Vlahovic, quanti incroci fra la Juve e il Tottenham di Paratici"

Tuttosport nell'edizione odierna fa il punto sul mercato della Juventus e quello del Tottenham di Paratici con i tanti incroci. I bianconeri hanno promosso l'ex braccio destro del dirigente della Vecchia Signora ovvero Federico Cherubini e quello che è successo tra Marotta e Paratici con duelli sul mercato (Lukaku su tutti) potrebbe ripetersi adesso. Se il Manchester City tenterà l'affondo per Kane, il Tottenham chiederà in cambio Gabriel Jesus, sondato e in cima alla lista della Juventus. Occhio però anche a Vlahovic, pallino di entrambi i dirigenti così come Icardi e Milik. Infine, nelle due liste figura anche Belotti, ma il Tottenham qui parte in vantaggio perché Cairo non lo venderebbe mai alla Juventus. Il duello però sarà anche sui difensori con Milenkovic obiettivo di entrambi i club e Demiral che intriga Paratici che vorrebbe strapparlo alla Juventus.