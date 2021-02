Tuttosport: "Dybala è il vero acquisto della Juve. Potrebbe tornare in campo contro la Roma"

vedi letture

La Juventus aspetta ancora un colpo, nonostante il mercato chiuso: parliamo di Paulo Dybala, che può essere a tutti gli effetti il vero nuovo acquisto per la seconda parte di stagione. Anche perché (per rendere l'idea) l'argentino ha giocato appena dieci minuti in più di Buffon, vice di lusso (ma pur sempre vice) di Szczesny. Il dieci bianconero potrebbe riunirsi ai compagni già tra oggi e domani: "La Joya - scrive Tuttosport - ha voglia di tornare protagonista e fosse per lui si convocherebbe già per il big match di sabato contro la Roma". Occorre però cautela: nelle prossime ore si capirà se potrà tornare subito tra i convocati o se il suo reintegro dovrà slittare al match di Coppa contro l'Inter.