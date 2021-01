Tuttosport: "Fagioli e un sogno che si avvera. Juventino da sempre ora andrà in prima squadra"

vedi letture

Tuttosport nell'edizione odierna dedica uno spazio ai bianconeri con questo titolo: "Fagioli e un sogno che si avvera. Juventino da sempre ora andrà in prima squadra". Il classe 2001 ha, come da lui annunciato, esaudito il desiderio che aveva da bambino, ma che fosse un talemto lo aveva già anticipato Massimiliano Allegri quando era allenatore della Vecchia Signora. Tra l'altro le premesse caratteriali sono ottime visto che il ragazze tiene ben saldi i piedi per terra dopo un percorso lungo e paziente in cui è cresciuto grazie al lavoro di molti allenatori. Fagioli è piacentino come Paratici, ma lo scopritore è Luigi Milani, responsabile del settore giovanile che lo ha adocchiato a 14 anni segnalandolo. Portanova è passato al Genoa e dunque sarà lui a prendere il suo posto in pianta stabile in prima squadra.