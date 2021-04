Tuttosport: "Ibra, blitz in Svezia per ricaricarsi in vista dello sprint Champions"

vedi letture

Tuttosport si occupa del momento di Zlatan Ibrahimovic, che ha chiesto e ottenuto di poter tornare in Patria per qualche giorno vista la squalifica. "Ibra, blitz in Svezia per ricaricarsi in vista dello sprint Champions" scrive il quotidiano. Il giocatore è tornato a casa, un pit-stop per ricaricarsi in vista del rush finale della stagione. Ibra tornerà a Milano nella giornata di domenica, non è detto che sarà presente domenica alle 12.30 a San Siro per il match con il Genoa (l'orario non aiuta) ma per il club quello che più conta è che lo svedese sia regolarmente a Milanello nella giornata di lunedì per riprendere gli allenamenti.