Tuttosport: "Il Collegio assolve il Napoli ma la Juve a San Siro ha giocato. Problema data"

Ieri pubblicate le motivazioni inerenti alla sentenza del Collegio di Garanzia del Coni su Napoli-Juve. Le decisioni dei giudici FIGC "non hanno tenuto conto del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e in particolare del criterio della gerarchia delle fonti". Ma, scrive Tuttosport, Il Collegio assolve il Napoli ma la Juve a San Siro ha giocato. Problema data". "Il Napoli, giustamente, ha accolto con piacere le pagine del Collegio che smacchiano l’onorabilità dall’ipotesi di comportamento in malafede. Tuttavia rimane il dubbio: perché solo quelle due Asl, e solo in quel singolo caso, hanno deciso di non avvelersi della facoltà di applicare il protocollo?" scrive il quotidiano torinese. Rimane intanto il problema di trovare una data per il recupero. Perché il calendario è intasatissimo e c’è spazio solo a maggio, in linea teorica. Ovvero se Juventus e Napoli raggiungono entrambe la finale di Coppa Italia e le relative finali di Champions ed Europa League. Al momento l'ipotesi più probabile resta il 13 febbraio, data nella quale era originariamente prevista dal calendario Napoli-Juventus, ma in questo modo si sarebbe sovvertito l’ordine del calendario, giocando prima la sfida di ritorno e poi quella di andata. Quindi, il 13 si giocherebbe a Torino, poi andrebbe trovata una data per la sfida di Napoli ma la sostanza non cambia.