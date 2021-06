Tuttosport in apertura: "7 giorni per la Juve, Calhanoglu cose turche, Belotti 34 milioni"

vedi letture

"Sette giorni per la Juve, Calhanoglu cose turche. Belotti: il prezzo 34 milioni". Tripla apertura oggi per Tuttosport, che si occupa della del mercato che, in attesa degli ottavi di Euro 2020, è riesploso. I bianconeri - si legge - giocano la carta Dragusin per Locatelli. Blitz vincente dell'Inter per il rossonero svincolato: oggi le visite mediche, ieri Donnarumma le ha fatte per il PSG. Intanto Cairo fissa la quotazione per cedere il Gallo.

Euro 2020 - "Occhio all'Austria!", si legge invece in taglio alto. Arnautovic e compagni piegano l'Ucraina e sfideranno l'Italia negli ottavi. La mossa del premier Draghi: "No alla finale in un Paese ad alto contagio". Ma la UEFA risponde: "Londra non si tocca". Belgio agli ottavi trascinato da un super Lukaku, passa anche la Danimarca nel nome di Eriksen: 4-1 alla Russia, eliminata.