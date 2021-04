Tuttosport in apertura: "Allegri, Zidane e Gattuso: casting Juve"

vedi letture

"Allegri, Zidane e Gattuso: casting Juve" scrive Tuttosport in apertura in quest'oggi. Si parla del futuro della panchina bianconera: se la Juve non taglierà il traguardo della Champions, il club cambierà tecnico. Allegri è in pole position per un clamoroso ritorno ma tra i candidati ci sono anche Zinedine Zidane del Real Madrid e Rino Gattuso del Napoli.

Casa Milan - Nel box in taglio alto si parla del futuro di un'altra panchina, quella rossonera: "Milan sicuro: Pioli resta". Elliott ha deciso: l'allenatore sarà confermato, che si qualifichi alla Champions League o scivoli in Europa League.

L'Europa - "Forza Roma": oggi il primo atto delle semifinali di Europa League con i giallorossi impegnati a Old Trafford in casa del Manchester United. Mille tifosi a Trigoria a caricare la squadra. Lo United sfotte sul 7-1 ma teme i giallorossi. "Champions, il City ribalta il PSG: 2-1": ieri, nella seconda delle semifinali Champions, rimonta della formazione di Pep Guardiola in casa di Pochettino.

Il Toro - "Sos, sono due i Tori da salvare": spazio anche al Torino in prima pagina. Non bastavano le pene della prima squadra: Primavera travolta dall'Empoli 0-4, ora rischia la retrocessione.