Tuttosport in apertura: "Bufera Juve". Parla Rincon: "Io e Belotti per il Toro del futuro"

È divisa in due l'apertura odierna di Tuttosport. La metà di sinistra è dedicata al Torino: "Io e Belotti per il Toro del futuro", titola il quotidiano, che introduce un'intervista esclusiva a Rincon. Il venezuelano ha caricato così l'ambiente in vista della supersfida alla Juve: "Il derby è da vincere, anche per il domani granata. Da ex bianconero ho superato la diffidenza dei tifosi: può riuscirci anche Zaza". L'altra metà, invece, è dedicata ai guai in casa Juventus: "Cena proibita, Bonucci Covid: bufera Juve", si legge. Dybala e Arthur sorpresi a casa McKennie con amici e fidanzate: arrivano i carabinieri, multa e nessuna denuncia. Positivo il difensore bianconero, contagiato nel focolaio della Nazionale.

Sassuolo - "Niente nazionali contro la Roma", si legge in taglio basso. Il quotidiano dà spazio alla decisione dei bianconeri, che hanno annunciato che Locatelli e Ferrari - in isolamento dopo essere stati in Nazionale - non scenderanno in campo contro la Roma.

Mercato internazionale - "Haaland in Spagna, Mbappé agita il PSG", titola sempre in taglio basso il quotidiano. Raiola e il papà dell'attaccante norvegese sono stati sorpresi a Madrid e Barcellona. Il francese invece inquieta i parigini: "Qui troppe critiche", ha dichiarato.