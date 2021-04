Tuttosport in apertura: "Juve, era ora. L'Inter saluta, +11"

"Juve, era ora. L'Inter saluta, +11": scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Vittoria dei bianconeri sul Napoli nello scontro diretto sulla Champions League. A segno Ronaldo e torna al gol anche Paulo Dybala che entra, segna e batte un grande Napoli. Pirlo sorride e allontana la crisi. Decima vittoria consecutiva per l'Inter: 2-1 al Sassuolo con i soliti Lukaku e Lautaro Martinez. Scudetto sempre più vicino per Conte. De Zerbi attacca l'arbitro Irrati: "Non mi piace".

Europa - "Vai Roma, sei l'Italia": spazio ai giallorossi, in campo quest'oggi in casa dell'Ajax per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Ieri in campo la Champions. "PSG, super Mbappé stronca il Bayern. Il Porto in casa si arrende al Chelsea".

Il Toro - C'è spazio anche per i granata in prima pagina. "La Coppa torna a casa": nel Museo di Grugliasco il trofeo del Grande Torino. Era scomparso e Tuttosport l'ha ritrovato.

La Dea - "Positivi Pessina e Inzaghi": il Covid continua a colpire. L'atalantino è l'ottavo giocatore azzurro contagiato. Anche il tecnico della Lazio tra i positivi: è in isolamento.