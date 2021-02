Tuttosport in apertura: "Rabbia Juve". Bianconeri k.o. in casa del Porto

vedi letture

"Rabbia Juve", titola questa mattina Tuttosport a proposito della sconfitta di ieri dei bianconeri sul campo del Porto. Pessima gara della squadra di Pirlo, che paga gli errori di Bentancur e della difesa. Il gol di Chiesa, però, tiene aperto il discorso qualificazione. Negato un penalty clamoroso a Ronaldo all'ultimo secondo: il prossimo nove marzo a Torino sarà durissima.

Europa League - Spazio di spalla alle tre italiane impegnate questa sera in Europa League: "Milan, esame anticrisi", titola il quotidiano sui rossoneri, che a Belgrado sfideranno Stankovic con vista derby. "Dzeko c'è ma senza fascia", si legge invece a proposito della Roma, impegnata a Braga. Poco più in basso Tuttosport riprende le parole di Politano ("Tutti con Gattuso"), che con il suo Napoli questa sera sfiderà il Granada: emergenza totale per gli azzurri, che affrontano la trasferta europea con sei Primavera.

Torino - "Belotti: 3,5 milioni e niente clausola", si legge invece in taglio basso. In casa Toro continua a tenere banco il rinnovo di Belotti: il quotidiano spiega quali sono le condizioni necessarie per tentare di convincere il Gallo a prolungare il contratto che lo lega al club granata.