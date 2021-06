Tuttosport in apertura sul futuro di CR7: "Ronaldo, prova d'addio"

"Ronaldo, prova d'addio" scrive Tuttosport in apertura sul futuro di CR7. Nei giorni dei saluti a Fabio Paratici fa rumore l'assenza di Cristiano Ronaldo dagli spot dello sponsor Jeep. Il destino del portoghese sembra intrecciarsi con quello di Paulo Dybala: Allegri punta su di lui ma gli ultimi contatti con l'agente sono fermi a un mese fa.

Gli Azzurri - "Italia puoi sognare": grande prova della Nazionale di Roberto Mancini, in amichevole, contro la Repubblica Ceca. Al Dall'Ara finisce 4-0 con i gol di Immobile, Barella, Insigne e Berardi. Spettacolo e gol nell'ultimo test prima dell'Europeo, travolti i cechi.

Milan - "Giroud rinnova ma sarà rossonero": il francese ha prolungato ieri con il suo attuale club, il Chelsea: in questo modo non potrà trasferirsi in Premier League. Il Milan rimane in pressing.

Mercato - "Toro, per la porta c'è Montipò": Sirigu può partire, piace l'estremo difensore del Benevento, cercato già due anni fa. "Per la Samp c'è Vieira": Ferrero è stufo di aspettare Dionisi, l'obiettivo è il francese ex Juve e Inter.