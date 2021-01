Tuttosport in apertura sul mercato bianconero: "Juve-Reynolds ci siamo"

Tuttosport dedica la sua apertura al mercato bianconero: "Juve-Reynolds ci siamo", scrive il quotidiano torinese. Presentata l'offerta da 7,5 milioni di euro per il giocatore dei Dallas: il terzino texano è a un passo dai bianconeri, che lo gireranno in prestito al Benevento per 6 mesi. Il giocatore sarà un altro tassello importante nella difesa del futuro. Paratici ai dettagli con il Genoa per Rovella. Intanto tegola per Pirlo: "Anche De Ligt positivo: salta l'Inter".

Serie A - "Pioli e Giampaolo: rivincita per due". Nel taglio alto spazio a Milan-Torino, sfida in programma alle ore 20.45 a San Siro. Il tecnico rossonero cerca il riscatto dopo il ko con la Juventus, il tecnico granata (polemico per il calendario) la rivincita dopo l'esonero di 14 mesi. Oggi in campo anche Genoa-Bologna (ore 18) e Benevento-Atalanta (ore 15). "Dea, trappola Benevento. Gasp applaude Inzaghi".

Il caso - "L'agente di Eriksen fa causa all'Inter": di spalla si parla dell'ultima polemica in casa nerazzurra. Ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per il mancato pagamento delle commissioni: è scontro totale.