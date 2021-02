Tuttosport in apertura sulla Coppa Italia: "CR7, goduria Juve"

"CR7, goduria Juve" è il titolo d'apertura scelto da Tuttosport per commentare la vittoria della Juventus in casa dell'Inter nella semifinale d'andata di Coppa Italia andata in scena ieri a San Siro. I bianconeri in un sol colpo vincono a Milano, riscattano il ko in campionato di qualche settimana fa e ritrovano Cristiano Ronaldo: il portoghese prima risponde a Lautaro, poi segna il gol della vittoria.

Mercato - Nel taglio alto spazio al mercato estivo e ai colpi a costo zero: "Eccellenti in scadenza: guardate chi è già libero di trovarsi un altro club". Da Leo Messi a Edinson Cavani (Napoli nel cuore) passando per Gigio Donnarumma del Milan (ottimismo per il rinnovo) a Sergio Ramos. Su Alaba del Bayern Monaco c'è anche la Juventus.

La Dea - "Che errore, Romero mai stato positivo!": primo tampone sbagliato, l'argentino avrebbe potuto giocare contro la Lazio. Stasera c'è la sfida tra Napoli e Atalanta. Gattuso-ADL: è tregua armata. Gasp: "Rino, lavoro eccezionale".

Il Toro - "Belotti, rinnovo? Ora aspetto io": l'attaccante del Torino mette il presidente Cairo con le spalle al muro. Adesso vuole concentrarsi sull'Europeo, il rinnovo può attendere.

Lazio Femminile - "Morace: Lazio ti porterò in A". Carolina torna a casa. Da bomber delle biancocelesti 27 anni fa ad allenatrice. La sua vice è la moglie Nicola.