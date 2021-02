Tuttosport: in apertura sulla Juventus: "Dybala, sbrigati"

Tuttosport in edicola oggi dedica la sua apertura alla Juventus e in particolare al ritorno di Dybala, in panchina a Oporto e non ancora al 100%. Pirlo si aggrappa anche al suo numero 10: "Dybala, sbrigati", scrive il quotidiano. Soltanto 3 gol negli ultimi 6 mesi: la Juventus e Pirlo aspettano la rinascita e il ritorno della Joya per dare una svolta alla stagione.

Gli anticipi - "Bremer di testa, Toro di cuore". Nel taglio alto si parla della vittoria fondamentale del Torino nel match salvezza in casa del Cagliari. Decide un gol di Bremer su calcio d'angolo. Prima vittoria per Nicola, ora a +5 sulla terzultima posizione. "La Viola stende lo Spezia": successo per 3.-0 della Fiorentina di Prandelli sulla squadra di Italiano.

Il derby - "Zhang, gelo Inter: 'Ora tagliamo'": le parole del numero uno di Suning, a poche ore dal derby, fanno discutere ma delineano la strategia del colosso di Nanchino, confermando la vendita del club. "Gigio 200: 'Vedo Gigio decisivo'": Donnarumma taglia il traguardo delle 200 presenze in Serie A nel derby.