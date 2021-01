Tuttosport: "Inter, la possibile cessione del club cambia i piani su Eriksen"

vedi letture

"Inter, la possibile cessione del club cambia i piani su Eriksen". Questo il titolo che Tuttosport nell'edizione odierna dedica ai nerazzurri. La trattativa tra Suning e BC Partners per le azioni del club complica l'avvicinamento al Derby d'Italia. Tutto ciò ha segnato uno spartiacque nella gestione di Eriksen che Conte ha provato ad utilizzare da mediano: "Dovremo essere bravi a sfruttare tutto il potenziale della rosa e a non lasciare nulla di intentaro. Christian, l'ho sempre detto, è un ragazzo positivo e l'ho provato in un ruolo dove non siamo coperti".