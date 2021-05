Tuttosport: "Inter, Zhang irritato dal mal di pancia di Conte. Rottura sempre più probabile"

"Inter, Zhang irritato dal mal di pancia di Conte. Rottura sempre più probabile", titola Tuttosport. Da un lato Antonio Conte non vorrebbe lasciare l'Inter, dall'altro è infastidito dalla piega che sta prendendo la situazione. Secondo il suo pensiero Zhang deve chiarire gli obiettivi ed il budget da destinare al mercato. Conte non pare convinto dall'idea di avere come riservisti una serie di ragazzotti senza esperienza e spalle larghe. E il mal di pancia di Conte sta iniziando ad irritare la società: dal canto suo Zhang crede di essere stato chiaro nel sottolineare come la condizione mondiale sia economicamente difficile. Secondo la sua idea anche Conte dovrà fare un bel passo indietro. E anche in caso di rottura, sempre più probabile, servirà fare una transazione per non arrivare all'esonero. E nel caso di addio Allegri e Simone Inzaghi restano nomi caldi.