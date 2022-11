Tuttosport: "Juve, Danilo dopo Milik: c'è qualcosa che non VAR"

"Juve, Danilo dopo Milik: c'è qualcosa che non VAR", titola oggi Tuttosport. Un piccolo passo avanti, rispetto all’errore grave di Banti che aveva portato all’annullamento del gol del 3-2 di Milik al 95’ di Juventus-Salernitana, ma la squadra bianconera continua a non avere fortuna con il VAR. Che stavolta, nella persona di Di Paolo , al 20’ della ripresa di Juventus-Inter ha annullato il gol del 2-0 di Danilo per un tocco di mano. Severità, errore grave, caso imprevisto: alla Juventus non resta che sperare di aver completato la casistica e che il rapporto col VAR si normalizzi.