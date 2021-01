Tuttosport: "Juve, Dybala chiude i conti con l'ex agente e torna a pensare al rinnovo"

Si è concluso il contenzioso tra Paulo Dybala e il suo ex agente Pierpaolo Triulzi sul nodo dei diritti di immagine per i quali la Star Image (agenzia di cui Triulzi è comproprietario) aveva avviato una causa per danni. I fatti risalgono al 2017, quando Dybala scaricò il procuratore, interrompendo così anche l'accordo decennale relativo alla gestione della sua immagine: "Secondo la rivista Global Arbitration Review - scrive oggi Tuttosport -, nel 2019 la Star Image chiese un risarcimento danni del valore di circa 35 milioni di euro. Ma fonti accreditate raccontano che la transazione resa nota ieri (che però risalirebbe al mese di novembre) riguarderebbe solo una piccola parte della cifra di cui sopra. L'entità dell'accordo, ad ogni modo, non è stata comunicata". Chiuso questo capitolo, la Joya può guardare a un futuro che contempla anche il rinnovo di contratto, al momento però congelato, considerando che tra domanda (15 milioni) e offerta (10 più 2) c'è ancora distanza.