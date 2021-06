Tuttosport: "Juve, è caccia al vice-Szczesny: spunta il 'rivale' Sirigu"

Come riporta Tuttosport, è caccia al vice del confermatissimo Wojciech Szczesny in casa Juventus. Emil Audero o un profilo simile non sarebbe scartato, però costa molto e quindi vanno avanti i sondaggi su giocatori "al limite" - perché appartenenti a club storicamente rivali - come Salvatore Sirigu. Quest'ultimo ha un contrato fino al 2022 e l'ingaggio sfiora i 2 milioni, bonus inclusi. Aderisce perfettamente all'identikit tracciato dai vertici bianconeri e non esistono segnali che facciano pensare a una blindatura granata.