Tuttosport: "Juve, niente riscatto per Morata. Deve convincere Pirlo a rinnovare il prestito"

Tuttosport in edicola questa mattina dedica uno spazio ai bianconeri con il titolo seguente: "Juve, niente riscatto per Morata. Deve convincere Pirlo a rinnovare il prestito". Il rendimento del bomber spagnolo nelle ultime dodici partite deciderà la sua sorte con la Vecchia Signora che non vuole riscattarlo spendendo 45 milioni di euro, ma al massimo rinnovarne il prestito. I bilanci fortemente in rosso consentirebbero un esborso di altri 10 milioni rendendo l'operazione più fattibile.