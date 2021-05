Tuttosport: "Juve, Pirlo non è ancora spacciato. Agnelli vuole confermarlo"

Se dall'esterno una conferma di Pirlo appare quantomeno remota, dentro alla Juventus è invece l'unica ipotesi possibile. Il quadrato che viene fatto attorno al tecnico bianconero - suggerisce l'edizione odierna di Tuttosport - sembra qualcosa di più di una difesa d'ufficio. Tradotto: con la qualificazione in Champions e la Coppa Italia la possibilità di andare avanti con l'attuale tecnico diverrebbe concreta. La sensazione è che non ci siano fratture con lo spogliatoio: a tutto ciò va aggiunto che Agnelli vorrebbe davvero confermarlo, "per vederlo vincere lo Scudetto della prossima stagione e dimostrare a tutti i critici che tenere duro nelle tempeste paga e, soprattutto, che la scelta di nove mesi fa non era sbagliata".