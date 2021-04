Tuttosport: "Juventus, CR7 e Dybala a caccia della settima"

"Juventus, CR7 e Dybala a caccia della settima" scrive Tuttosport proiettandosi su Juve-Parma di questa sera. Pirlo rilancia il Dybaldo a quasi 4 mesi dall'ultima volta (Juve-Sassuolo 3-1). In quell'occasione l'argentino fu costretto a lasciare il campo per infortunio. Dybala e Ronaldo hanno giocato insieme, dal 1' minuto, per 6 volte quest'anno e nelle precedenti 6 occasioni (in Champions con il Ferencvaros e in campionato contro Torino, Genoa, Udinese, Milan e appunto Sassuolo) sono arrivate 6 vittorie. I due dunque cercheranno la 7ª vittoria su 7 ma anche il 100° gol personale in bianconero: la Joya è a quota 99, CR7 è fermo a 97.