Tuttosport: "La nuova scommessa di Ibrahimovic: da stasera si gioca un posto all'Europeo"

Un nuovo esordio per Zlatan Ibrahimovic, pronto a giocarsi un posto nella sua Svezia per il prossimo Europeo. La rincorsa inizia questa sera contro la Georgia, match inaugurale delle qualificazioni al Mondiale del 2022 per la selezione di Andersson. Le prossime partite serviranno anche per migliorare la sua condizione, perché se da un lato il Milan vuole centrare ad ogni costo la qualificazione in Champions, Ibra non ha ancora archiviato il sogno Scudetto. E non è escluso, stando a quanto riporta Tuttosport, che dopo le gare da tre punti con la sua Nazionale Zlatan torni in anticipo a Milano per preparare la sfida contro la Sampdoria, saltando l'amichevole con l'Estonia.