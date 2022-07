Tuttosport: "Mai più un altro 'caso Zaniolo': l'Inter blinda i canterani"

"Mai più un altro 'caso Zaniolo': l'Inter blinda i canterani" scrive Tuttosport. L'Inter cambia strategia sui giovani: mai più un altro Zaniolo, mai più 'canterani' utilizzati quasi esclusivamente come giocatori utili per fare plusvalenze. L'Inter ad esempio continua a parlare con il Torino di Cesare Casadei e può anche cederlo a titolo definitivo ma solo inserendo una recompra. Stessi discorsi per Sebastiano Esposito ceduto all'Anderlecht con il controriscatto, e anche per Lorenzo Pirola, Pinamonti, Zinho Vanheusden e Agoumè. "In ossequio a questa strategia, c’è pure la scelta di tenere tre ragazzi del vivaio stabilmente in prima squadra: toccherà Inzaghi, dopo l’estate, fare le scelte".