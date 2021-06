Tuttosport: "Niente turnover per Mancini. Il CT vuole una squadra carica di gioia"

Tuttosport nell'edizione odierna analizza la situazione dell'Italia. Mancini, sempre attento a mantenere un equilibrio tra consapevolezza e basso profilo, non farà turnover e schiererà la migliore formazione possibile per la sfida conro la Svizzera. Il commissario tecnico ha ammesso che la tensione per la partita c'è sempre e che nessuno crede di aver già concluso il proprio lavoro. Infine ha puntualizzato che serve la gioia di giocare in tutti perché di fatto stanno disputando la fase finale di un Europeo, quello che si sogna da bambini.