Tuttosport: "Rinnovo Dybala, giù la mask. Linea dura Juve: esito non scontato"

"Rinnovo Dybala, giù la mask. Linea dura Juve: mercoledì nuovo summit?" scrive Tuttosport oggi in edicola. E' saltato l'incontro in programma il 27 agosto e il nuovo summit, che poi di fatto sarebbe il secondo dopo quello di inizio agosto, non è ancora stato fissato in agenda. L'entourage della Joya è in Italia da un mese e attende la chiamata: possibile che si muova qualcosa mercoledì. La Juve opta per la linea dura. Paulo dovrà scordarsi le cifre offerte da Paratici alcuni mesi fa. Si parla di un'offerta da 7 milioni (quanto versato a Ronaldo negli ultimi 3 mesi) più 2 di bonus. Con queste premesse l'esito non è scontato. E queste attese della Juve sarebbero un chiaro messaggio a Paulo. I bianconeri però vorrebbero arrivare alla firma ma alle loro condizioni. Perdere Dybala a zero, poi, non sarebbe un bel messaggio da mandare a un piazza già in subbuglio dopo l'ultimo mercato.