Tuttosport: "Ronaldo scende dalla Jeep e conferma l'incertezza sul futuro alla Juve"

Tuttosport analizza il momento e soprattutto il futuro di CR7: "Ronaldo scende dalla Jeep e conferma l'incertezza sul futuro alla Juve". Ci sono Dybala, De Ligt, Chiesa e Chiellini ma non c'è Cristiano Ronaldo nella pubblicità della nuova Jeep Compass. Ci sono sempre le macchine al centro della ricerca di indizi nel futuro tra la Juve e CR7: prima la visita a Maranello per l'acquisto di una Ferrari, poi il trasloco delle fuoriserie, e ora l'assenza dallo spot dello sponsor. Bisogna dire che nella nuova pubblicità, non compare nessuno dei volti del precedente spot. Semplice 'turnover'? "Non può esserci turnover per un attaccante da 777 gol in carriera" scrive Tuttosport. L'unico precedente è relativo al 2018, quando era scoppiato il caso Mayorga, con la Juve che si schierò al fianco del giocatore e con Jeep che scelse la prudenza. Forse è prevalsa la prudenza anche questa volta. Non una prova d'addio ma una conferma dell'incertezza sul futuro con Manchester e PSG in pressing ma la sensazione è che bisognerà aspettare la fine dell'Europeo per conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo.