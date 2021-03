Tuttosport sul futuro di CR7: "Le agevolazioni fiscali italiane rendono più difficile l'addio"

vedi letture

Non ci sono solo questioni tattiche, di gol, alla base dei destini della Juventus e di Cristiano Ronaldo, fa notare Tuttosport. Ma anche di soldi guadagnati, guadagnabili, spesi, risparmiati. CR7, si sa, è un brend, un'azienda, un marchio e pertanto incassa financo più grazie alle sue attività parallele (alberghi, cliniche tricologiche, partnership commerciali, sponsor, social...) che non al suo sontuoso ingaggio juventino. Se club come Real Madrid, United, PSG, vorranno provare a persuadere Ronaldo, dovranno inventarsi qualcosa di allettante dal momento che non potranno appoggiarsi su certe tassazioni favorevoli come invece in Italia. In Francia, ad esempio, per chi si trasferisce dall'estero c'è la possibilità di esentare fino al 50% dell'imposta sul reddito. Ma in Spagna, Inghilterra e Germania no.